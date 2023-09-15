أعلن عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الأهلي مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر الإفريقي 2023.

ويواجه فريق الأهلي نظيره اتحاد العاصمة على ملعب الملك فهد الدولي، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة لمواجهة اليوم كما يلي:

أسامة بن بوط في حراسة المرمى

الدفاع: سعدي رضواني - آدم عليلات - زين الدين بلعيد - نبيل لامارا.

خط الوسط: براهيم بن زازا - شيتا - أوريبوني

الهجوم: إسلام فتوحي - إسماعيل بلقاسمي - خالد بوسليو.