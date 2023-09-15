الفائزون بجائزة نوبل يحصلون على المزيد من المال هذا العام

ذكرت مؤسسة "نوبل" اليوم الجمعة أن الفائزين بجائزة نوبل سيحصلون على مليون كرونة سويدية أخرى من أموال الجائزة هذا العام، مما يرفع إجمالي المبلغ إلى 11 مليون كرونة(985 ألف دولار).

والأموال النقدية الإضافية ليست ذات قيمة، كما كانت في السابق، حيث فقدت الكرونة السويدية قوتها أمام الدولار الأمريكي واليورو في العام الماضي.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل في الفترة من الثاني حتى التاسع من أكتوبر المقبل. وعادة ما تبدأ الجوائز في مجال الطب وعلم وظائف الأعضاء، يلي ذلك الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.

وسيتم تسليم الجوائز المرموقة تقليديا في العاشر من ديسمبر المقبل، في ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ومخترع الديناميت، الفريد نوبل(1833-1896)

وجائزة نوبل للسلام هي الوحيدة، التي لا يتم تسليمها في ستوكهولم لكن في أوسلو.