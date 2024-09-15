حمدي السطوحي: بيت المعمار المصري يلعب دورًا فعالًا في تنمية الثقافة المعمارية

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أقيمت مساء اليوم السبت، في بيت المعمار المصري التابع لصندوق التنمية الثقافية، ندوة جديدة بعنوان "الإسكندرية السينمائية.. خواطر عمرانية".

حاضر في الندوة الدكتورة هبة صفي الدين ضمن فعاليات مدرسة خزانة، بحضور المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، والمعماري عصام صفي الدين، ونخبة من المهتمين بفنون العمارة والتراث.

أكد المعماري حمدي السطوحي مكانة بيت المعمار وأهمية دوره الفعال في المجتمع المعماري والثقافي، مؤكدًا دعمه الكامل للبيت وللأنشطة الثقافية المتعددة.

وأشار مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية إلى أن بيت المعمار وباقي مراكز صندوق التنمية الثقافية تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع، وعليها العمل بشكل فعال وتكاملي على تنمية الثقافة، وأن يتجاوز تأثيرها جدران المركز ذاته.

وقدمت الدكتورة هبة صفي الدين عرضًا توضيحيًا من السينما المصرية والعالمية، يصور التطور العمراني لمدينة الإسكندرية عبر العصور.