الهلال السوداني يتعادل مع سان بيدرو الإيفواري بدوري الأبطال

انتزع فريق الهلال السوداني التعادل بهدفين لمثلهما من ملعب مضيفه سان بيدرو الإيفواري، اليوم الأحد، في ذهاب دور ال32 للمسابقة القارية، التي بلغ الفريق الأول مباراتها النهائية مرتين.

وبادر سان بيدرو بالتسجيل عن طريق لاعبه جي ستيفن بيدي في الدقيقة 32، غير أن محمد عبد الرحمن (الغربال) سرعان ما منح التعادل للهلال في الدقيقة 42.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز قدوس بامبا الهدف الثاني لسان بيدرو في الدقيقة 65، لكن الغربال واصل تألقه وأحرز هدف التعادل مرة أخرى للهلال في الدقيقة 84.

وأصبح يكفي الهلال التعادل السلبي أو الإيجابي 1/1 في مباراة العودة، التي تقام بملعبه، من أجل التأهل لدور المجموعات في البطولة التي حصل على وصافتها عامي 1987 و1992.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين في موريتانيا، التي أعلن الفريق السوداني في وقت سابق خوض مبارياته الأفريقية بها بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).