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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع لمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيات الحبس الاحتياطي

أحمد السعدني
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 2:40 م | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 2:40 م

قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائب طلعت عبدالقوي، إن مجلس الأمناء سيستأنف اجتماعاته، اليوم، بعقد اجتماع لمتابعة ما صدر عن الحوار في قضية الحبس الاحتياطي.

وأضاف عبدالقوي لـ«الشروق»، أن المجلس سيناقش الموقف التنفيذي للتوصيات التي رفعها الحوار إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والبالغ عددها 24 توصية، والتي تمحورت حول تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع بدائل وتعويضات له، والإجراءات والتدابير المصاحبة له كالتحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم الوصول.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة موقف الحكومة من تنفيذ هذه التوصيات.


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