تامر عبد الحميد يهاجم مدرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

أكد تامر عبد الحميد، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، أن الزمالك استحق الفوز على نظيره الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية، والتي انتهت لصالح الفارس الأبيض بهدف دون رد.

أضاف تامر عبد الحميد، في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" هناك أخطاء ظهرت خلال مباراة الشرطة الكيني، ويجب على البرتغالي جوميز المدير الفني للزمالك بمعالجه تلك الأخطاء قبل مواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي".

تابع:" المساحات الموجودة وراء خط دفاع الزمالك ممكن يتلعب فيها كورة خماسي".

وأشار تامر عبد الحميد، إلى أن هناك خطورة كبيرة على فريق الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر، في حالة دفع البرتغالي جوميز بالخمس صفقات الجديدة مرة واحدة في تلك المباراة، بسبب عدم التجانس، مؤكدا.. إذا أشرك جوميز الصفقات الجديدة في السوبر فهذه مخاطرة كبيرة".

شدد تامر عبد الحميد:" مباراة الشرطة الكيني جرس إنذار لجوميز قبل السوبر الأفريقي، مؤكداً أنه لديه تحفظات كبيرة على جوميز منذ فترة طويلة مع الزمالك بسب إدارته للمباريات وفترة الأعداد للموسم الجديد".

واصل:" مباراة الأهلي والزمالك دائما ما تكون خارج التوقعات، والحالة الفنية للأهلي والزمالك تزيد من صعوبة المباراة".

أكمل:" على الجميع الوقوف مع الفريق قبل مواجهة الأهلي حتى يستطيع الزمالك التتويج بالسوبر الأفريقي، والفترة القادمة تحتاج دعم ومساندة من جميع الزملكاوية للبرتغالي جوزيه جوميز رغم اختلافي معه".

وانتقد تامر عبد الحميد، مجلس إدارة الزمالك، بسبب طريقة إدارة النادي خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن داخل مجلس إدارة النادي هناك محسوبية وتوازنات في اختيار العاملين بالنادي دون النظر إلى الكفاءة، مشدداً أن المسؤول صاحب القرار في الزمالك ضرورة اختيار الشخص الاكفأ وليس من أجل دفع فواتير إنتخابية

وعن الدفع بمصطفى شلبي في المباريات مؤخرا، قال تامر عبد الحميد:" يبدو أن هناك عقد بين جوميز مع مصطفى شلبي أن يظل اللاعب متواجد على خط الملعب فقط لاغير".