 مقتل وإصابة 56 شخصا في انفجار شاحنة في هايتي - بوابة الشروق
الأحد 15 سبتمبر 2024 7:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مقتل وإصابة 56 شخصا في انفجار شاحنة في هايتي


نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 7:15 ص | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 7:15 ص

قتل 16 شخصا وأصيب 40 آخرون إثر انفجار شاحنة صهريج في جنوب غرب هايتي يوم السبت، وفقا لما ذكرته سلطات الحماية المدنية الإقليمية.

وكشفت التقارير الأولية أن الانفجار وقع بينما كان الناس يحاولون جمع الوقود بشكل غير قانوني من الصهريج بعد حادث وقع في منطقة كالباسيير في مديرية نيبس.

وقال المسؤولون إن العديد من المصابين، الذين نقلوا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، كانت حالتهم حرجة.

وقال رئيس وزراء هايتي جاري كونيل في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن فرق الحماية المدنية والصحة العامة تقدم المساعدة للضحايا.

وأضاف كونيل: "تتضامن الحكومة مع الضحايا وعائلاتهم وتقوم بترتيب عمليات للإجلاء بواسطة المروحيات".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك