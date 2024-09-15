أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 633 ألفا و800 جندي منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 633 ألفا و800 جندي، بينهم 1170 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية، منذ بداية الحرب، 8680 دبابة، منها 6 دبابات أمس السبت، و17063 مركبة قتالية مدرعة، و18109 نظام مدفعية، و1186 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و947 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان إلى تدمير 369 طائرة حربية، و328 مروحية، و15234 طائرة مسيرة، و2592 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و24684 من المركبات وخزانات الوقود، و3084 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.