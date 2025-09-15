محافظ بورسعيد يبحث مع الأكاديمية العربية سبل دعم التعليم والتدريب

استقبل اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد الجمسي مدير أمن بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والأكاديمية.

ورحب المحافظ برئيس الأكاديمية، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به في دعم العملية التعليمية وإعداد الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ويتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتقدمة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن سعادته بزيارة بورسعيد، مؤكدًا حرص الأكاديمية على تعزيز التعاون مع المحافظة بما يسهم في خدمة جهود التنمية المستدامة ودعم مسيرة التعليم والتدريب المتميز.