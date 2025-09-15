 اليابان ردا على مطالبات الاعتراف بفلسطين: لن يحل مشاكل المنطقة - بوابة الشروق
الإثنين 15 سبتمبر 2025 5:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

اليابان ردا على مطالبات الاعتراف بفلسطين: لن يحل مشاكل المنطقة

أنقرة - الأناضول
نشر في: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 4:50 م | آخر تحديث: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 4:50 م

• وزير الخارجية قال إن الاعتراف بدولة فلسطين "يتطلب إنشاء نظام قادر على إدارة كامل الأراضي الفلسطينية"..

قال وزير الخارجية الياباني إيوايا تاكيش، إن الاعتراف بدولة فلسطين ليس كافيا لوحده لإيجاد حل للصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وسط مطالبات من أعضاء في برلمان البلاد بالاعتراف بفلسطين.

وأضاف في تصريحات صحفية، الاثنين، بإقليم أويتا، أن بلاده تتصرف "بحذر" فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح أن الاعتراف بدولة فلسطين "يتطلب إنشاء نظام قادر على إدارة كامل الأراضي الفلسطينية"، مبينا أن "وجود حركة حماس في المنطقة عقبة أمام تهيئة هذه الشروط".

وأفاد بأن الحكومة اليابانية "تدرس بدقة" مسألة الاعتراف بدولة فلسطين.

والجمعة، وقَّع 206 أعضاء من البرلمان الياباني رسالة مقدَّمة إلى وزير خارجية بلادهم ، تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين.

وسبق أن أعلنت بعض الدول، مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، عن خططها للاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك