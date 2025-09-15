اليابان ردا على مطالبات الاعتراف بفلسطين: لن يحل مشاكل المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• وزير الخارجية قال إن الاعتراف بدولة فلسطين "يتطلب إنشاء نظام قادر على إدارة كامل الأراضي الفلسطينية"..

قال وزير الخارجية الياباني إيوايا تاكيش، إن الاعتراف بدولة فلسطين ليس كافيا لوحده لإيجاد حل للصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وسط مطالبات من أعضاء في برلمان البلاد بالاعتراف بفلسطين.

وأضاف في تصريحات صحفية، الاثنين، بإقليم أويتا، أن بلاده تتصرف "بحذر" فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح أن الاعتراف بدولة فلسطين "يتطلب إنشاء نظام قادر على إدارة كامل الأراضي الفلسطينية"، مبينا أن "وجود حركة حماس في المنطقة عقبة أمام تهيئة هذه الشروط".

وأفاد بأن الحكومة اليابانية "تدرس بدقة" مسألة الاعتراف بدولة فلسطين.

والجمعة، وقَّع 206 أعضاء من البرلمان الياباني رسالة مقدَّمة إلى وزير خارجية بلادهم ، تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين.

وسبق أن أعلنت بعض الدول، مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، عن خططها للاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.