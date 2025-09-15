دراسة: التدخين يضاعف خطر الإصابة بالسكري ويزيد من مقاومة الإنسولين

كشفت دراسة جديدة ضرارا إضافيا ومزمنا للتدخين، إلى جانب مخاطره الكبيرة على الصحة، حيث إنه يتسبب في زيادة حالات السكري، واحتمالية الإصابة به.

وأوضح موقع ميديكال إكسبرس، أن دراسة عُرضت في الجمعية الأوروبية لدراسات السكري تابعت نحو 7000 شخص بينهم 3400 مدخن لمعرفة العلاقة بين معدلات التدخين وظهور مؤشرات السكري لدى المدخنين.

وأظهرت النتائج أن التدخين يرتبط بالإصابة بـ4 أنواع من السكري، أبرزها مرض مقاومة الإنسولين حين تقل قدرة الجسم على إطلاق الإنسولين المسئول عن ضبط السكر في الدم، إذ تزداد احتمالات الإصابة به بـ 215% بين المدخنين مقارنة بغيرهم، بينما الأنواع الأخرى مثل المرتبط بتقدم العمر أو قلة الإنسولين أو السمنة ترتفع بين 20% و29% لدى المدخنين مقارنة بغير المدخنين.

كما رجحت الدراسة أن التبغ عموما قد يسهم في الإصابة بالسكري، إذ لاحظ الباحثون أن مستخدمي التبغ بطرق غير التدخين ترتفع لديهم المخاطر بـ19% مقارنة بغير المستهلكين للتبغ، وذلك في ظل انتشار السجائر الإلكترونية التي توفر استهلاك التبغ دون التدخين التقليدي.

وحذرت النتائج من خطورة التدخين على من لديهم استعداد وراثي للإصابة بالسكري، حيث يزداد خطر إصابتهم بنسبة 350% مقارنة بغير المدخنين.

وأضافت الدراسة أن خطر السكري يظل مرتفعا حتى بعد الإقلاع عن التدخين، لكنه أقل من الاستمرار فيه، مشيرة إلى أن تدخين 20 سيجارة يوميا يرفع احتمالية الإصابة بمقاومة الإنسولين من بين أنواع السكري بنسبة 250%.