خريطة تكشف عن تحول 77% من مساحة قطاع غزة إلى مناطق خطرة

أظهرت خريطة بيانات أعدتها شبكة الجزيرة أن ما يصل إلى 281.95 كيلومترا مربعا تقريبا، أي ما نسبته 77.28% من مساحة قطاع غزة، تحولت إلى مناطق خطرة (باللون الأحمر)، بينما تبقى نحو 23% فقط لإيواء النازحين، الذين يقدّر عددهم بحوالي مليوني فلسطيني.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تضييق المساحة الآمنة في القطاع إلى حد غير مسبوق، من خلال إنذارات الإخلاء المتواصلة التي تصاعدت مؤخرا بفعل اتساع العمليات العسكرية في مدينة غزة، ومحاولاته إجبار السكان على التوجه جنوبا لمنطقة محدودة ومكتظة.

كما أظهر التحليل أن مساحة "المنطقة الآمنة"، التي أعلن عنها الاحتلال بخان يونس في السادس من سبتمبر الماضي، تبلغ مساحتها حوالي 43.4 كيلومترا مربعا تقريبا، أي نحو 11.9% من مساحة القطاع، وهذه هي المنطقة المفترض أن يتوجه لها النازحون من الشمال ومدينة غزة، كما يوجد فيها نازحو خان يونس ورفح، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

ورغم مزاعم الاحتلال بوجود أماكن مفتوحة أمام النازحين، فإن تحليلا جغرافيا لخرائطه أظهر أن معظم هذه المواقع ليست شاغرة بدرجات متفاوتة، وبعضها يضم نازحين وأخرى تحتوي على مكبات نفايات وأنقاض، مما يعكس التحديات البالغة التي تعيق حصول النازحين على مأوى لائق.

يشار إلى إسرائيل ترتكب بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر ، 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.