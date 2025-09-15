وزير البترول: ميناء الحمراء ركيزة استراتيجية لجذب الاستثمارات وتداول الطاقة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن ميناء الحمراء البترولي يمثل أحد الأذرع الاستراتيجية للبنية التحتية البترولية في مصر، ولم يعد مجرد ميناء لتداول الزيت الخام، بل أصبح منصة إقليمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وركيزة أساسية في خطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، بفضل موقعه المتميز وقدراته التخزينية المتنامية.

جاء ذلك خلال حضور الوزير للجمعية العامة لشركتي بترول الصحراء الغربية «ويبكو»، التي تدير ميناء الحمراء البترولي بمنطقة العلمين، وشركة بدر للبترول - عبر تقنية الفيديوكونفرانس - لاعتماد نتائج أعمال العام المالي (2025/2024) بحضور عدد من قيادات قطاع البترول.

ووجه الوزير، بسرعة تطوير ميناء الحمراء، بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء فى ميناء الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة ليصبح في مصاف الموانئ العالمية المتخصصة في تجارة وتداول الطاقة على ساحل البحر المتوسط، مشددا على أهمية تنفيذ خطط وإجراءات استباقية؛ للحفاظ على البيئة كأولوية فى منظومة العمل البترولي.

ومن جانبه، استعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو، الدور المحوري لتسهيلات ميناء الحمراء البترولي في استقبال وتداول الزيت الخام، موضحا أنه تم خلال العام المالي 2025/2024 استقبال وتداول نحو 74 مليون برميل.

واستعرض مسعود، الموقف التنفيذي للتوسعات الشمالية التي تنفذها شركة "بتروجت"، بالإضافة إلى أعمال التوسعات الجنوبية لتكون شركة "ويبكو" مركزا لتوزيع المنتجات البترولية بطاقة تخزينية تصل إلى 130 ألف طن لخدمة مدينة العلمين والساحل الشمالي الغربي.

وخلال الجمعية العامة لشركة "بدر" للبترول، أشاد الوزير، بجهود العاملين في الشركة على ما تحقق من قصص نجاح في زيادة معدلات الإنتاج، مؤكدا استعداد الوزارة والهيئة العامة للبترول لتقديم كل أوجه الدعم للإسراع في وضع الآبار المكتشفة على الإنتاج.

ومن جانبه، أوضح المهندس صلاح عبدالكريم رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، أن شركة بدر للبترول تأتي في المرتبة الأولى ضمن أفضل 5 شركات حققت زيادة في الإنتاج هذا العام.

وفي السياق ذاته، أعلن المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بدر، تحقيق طفرة نوعية في معدلات الإنتاج بمنطقة امتياز بدر-1، إذ بلغت نسبة التنفيذ 143% من الخطة المستهدفة، بإجمالي إنتاج يومي يعادل 6440 برميل زيت مكافئ.

وكشف عن حفر بئرين استكشافيين وبئرين تنمويين؛ مما ساهم في تعزيز الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية، فضلا عن إضافة احتياطيات مؤكدة جديدة تقدر بنحو 10 ملايين برميل زيت مكافئ.