الصين تهدد باتخاذ إجراءات مضادة بعد دعوة ترامب لفرض رسوم على بكين

هددت الصين باتخاذ تدابير مضادة إذا تأثرت مصالحها، بعد مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بفرض رسوم جمركية عالية على السلع الصينية والتوقف عن شراء النفط الروسي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الاثنين في بكين، إن جمهورية الصين الشعبية ستدافع عن مصالحها الأمنية والتنموية في حال تضررت.

ووصف لين سلوك الولايات المتحدة بأنه "حالة نموذجية للمضايقات أحادية الجانب".

وفي بيان منفصل، أكدت وزارة التجارة أن الصين تأمل أن تتحلى الولايات المتحدة بالحذر في أقوالها وأفعالها، وأن تسعى لحل الخلافات التجارية والاقتصادية عبر الحوار.