أمين منظمة التعاون الإسلامي: عدوان إسرائيل على قطر امتداد لجرائم الاحتلال ضد فلسطين

انطلقت القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة اليوم الاثنين، في مدينة الدوحة، برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وبحضور قادة الدول العربية والإسلامية، وذلك لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر والتأكيد على التضامن التام مع قطر.

وفي الجلسة الافتتاحية للقمة، ألقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، كلمة شكر فيها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على استضافة أعمال القمة، معبرًا عنتضامن المنظمة الكامل مع دولة قطر على إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم، ومؤكدًا على أن هذا الهجوم يتطلب اتخاذ موقف موحد وحازم من الدول العربية والإسلامية.

وأعرب الأمين العام عن دعم منظمة التعاون الإسلاميالكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها دولة قطر للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وجدد دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته لضمان مساءلة إسرائيل عن جميع جرائمها وإلزامها بوضعحد لاعتداءاتها الخطيرة والمتواصلة في المنطقة وباحترام القانون الدولي.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على أن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر يشكل امتدادًا للجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ودعا إلى تعزيز جهود المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب معاليه بهذه المناسبة، عن دعم المنظمة لمخرجات المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين مما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حق تقرير المصير وتجسيد سيادةدولته على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن مخرجات هذه القمة سوف تعزز تضامن الدول العربية والإسلامية مع دولة قطر، وتوحيد مواقفها وجهودها لمواجهة التحديات القائمة.