غارة إسرائيلية تستهدف شقة سكنية في النبطية جنوب لبنان

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، غارة استهدفت مبنى في منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية جنوب لبنان.

ونشرت شبكة «قدس» الإخبارية، عر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صورًا ترصد أعمدة الدخان وهي تتصاعد جراء استهداف الاحتلال لشقة داخل البناية السكنية.

من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر.

ونوهت أن أجواء منطقة النبطية وقرى الجوار تشهد تحليقًا مكثفًا للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض.

وقتل شخص وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية، أمس الأحد، على جنوبي لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، وذلك ضمن سلسلة غارات تنفذها إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع بيروت.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي تولين وقلاوية، مما أسفر عن سقوط قتيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل محمد علي ياسين في منطقة النبطية جنوبي لبنان، بذريعةعمله في تطوير وتصنيع وسائل قتالية لحزب الله.

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، أصيب عدد من الأشخاص في سيارة أخرى تحوي أطفالا، تضررت جراء الغارة.

وقتل شخص قبل يومين بغارة إسرائيلية على بلدة عيترون في جنوبي لبنان، سبقتها الأسبوع الماضي غارات على شرق البلاد أدّت إلى مقتل 5 أشخاص.