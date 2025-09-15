28 شهيدا برصاص وغارات الاحتلال في قطاع غزة

أفادت مصادر طبية، اليوم الاثنين، باستشهاد 28 فلسطينيا برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت المصادر، إن 22 شهيدا نُقلوا إلى مستشفى الشفاء، وشهيدا إلى مستشفى العودة، و5 شهداء إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وواصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ 710 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

ودمرت طائرات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة 16 منزلًا وثلاث أبراج سكنية ومبنى الطالبات في الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، بحسب وكالة معا.

وبحسب الحصيلة التي أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الأحد، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64871 شهيدًا و164610 مصابين منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.