المحادثات الأمريكية - الصينية تدخل يومها الثاني مع التركيز على التجارة وتيك توك

ناقش ممثلون عن الولايات المتحدة والصين ملف "تيك توك" والتجارة والاقتصاد خلال يوم من المحادثات رفيعة المستوى في مدريد، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت تتكثف فيه الدبلوماسية بين أكبر اقتصادين في العالم..

وترأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون جرير، فيما قاد نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج وفد بلاده. واستمرت المحادثات قرابة ست ساعات اليوم الأحد على أن تُستأنف صباح غد الاثنين، وفق المصدر.

ويشمل جدول الأعمال قضايا أمن قومي ووضع شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك"، الذي يواجه هذا الأسبوع مهلة للتوصل إلى اتفاق يسمح باستمرار عمله في الولايات المتحدة. كما من المتوقع أن تضع المباحثات أرضية لاجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على هامش قمة مقررة في كوريا الجنوبية.

وقال المسؤول إن المحادثات على مستوى القادة توقفت مع نهاية اليوم، لكن أعضاء الطواقم واصلوا عملهم حتى المساء.

وأضافت ويندي كاتلر، نائبة الرئيس في معهد سياسات آسيا والمفاوضة التجارية الأمريكية المخضرمة، قبيل محادثات مدريد: "مع تبقي ستة أسابيع فقط قبل اجتماع محتمل بين ترامب وشي على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في كوريا، يتعين على الولايات المتحدة والصين تكثيف جهودهما إذا كان يتعين تحقيق نتائج ملموسة".