جين سمارت تفوز بجائزة إيمي كأفضل ممثلة كوميدية لعام 2025

فازت الممثلة جين سمارت بجائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي خلال حفل جوائز إيمي السابع والسبعين لعام 2025 عن دورها في مسلسل "Hacks".

وجاء فوز سمارت بعد منافسة قوية ضمت أوزو أدووبا عن مسلسل The Residence، كيرستن بيل عن Nobody Wants This، كوينتا برنسون عن Abbott Elementary، وآيو إيديبيري عن The Bear.

يعتبر هذا الفوز تتويجا لمسيرة جين سمارت المتميزة في الكوميديا التلفزيونية، حيث أظهرت قدراتها التمثيلية الفائقة والشخصية اللافتة في Hacks، والتي نالت إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء، وتُعد هذه الجائزة السابعة في مسيرتها الفنية اللامعة.

وقد أشادت خلال كلمتها على المسرح بفريق العمل والمبدعين الذين ساهموا في نجاح المسلسل، مؤكدة أن هذا الإنجاز نتيجة جهد جماعي وتفاني الفريق بأكمله.