- الجامعة تستعرض الدبلومة المهنية في الإخصاب المساعد ضمن حملتها التعريفية دبلومات جامعة أسيوط نحو مستقبل مهني أفضل

استعرضت جامعة أسيوط، في إطار الحملة التعريفية الشاملة تحت عنوان "دبلومات جامعة أسيوط.. نحو مستقبل مهني أفضل"، الدبلومة المهنية في "الإخصاب المساعد" بكلية الطب، باعتبارها أحد المسارات المهنية المتخصصة التي تستهدف تأهيل الأطباء في أحد المجالات الدقيقة والمتطورة في طب النساء والتوليد، من خلال الجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، ومواكبة أحدث التطورات والتقنيات في مجال الإخصاب المساعد.

وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تُقدم الدبلومة المهنية في "الإخصاب المساعد" بكلية الطب بجامعة أسيوط على مدار عام أكاديمي، وتستهدف الحاصلين على درجة الماجستير أو الزمالة في التوليد وأمراض النساء أو ما يعادلها، في إطار جهود كلية الطب لتوفير مسارات مهنية متخصصة والارتقاء بمستوى التأهيل العلمي والمهني للأطباء.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى أن الجامعة تحرص على تطوير منظومة التعليم والتدريب الطبي، وطرح برامج مهنية متخصصة تواكب التطورات العلمية في مختلف المجالات الطبية، مشيرا إلى أن الدبلومة المهنية في "الإخصاب المساعد" تمثل نموذجا للتكامل بين التأهيل الأكاديمي والتدريب التطبيقي في أحد التخصصات الطبية الدقيقة.

وأضاف أن توظيف تقنيات المحاكاة الحديثة في تدريب الأطباء يوفر بيئة تدريبية آمنة تتيح اكتساب المهارات بصورة تدريجية ومتكررة قبل التطبيق الإكلينيكي، مؤكدا دعم الجامعة لأحدث الإمكانات التدريبية والتكنولوجية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتعزيز جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال بدر أن الدبلومة تعكس توجه الجامعة نحو تطوير برامج الدراسات العليا والتدريب التخصصي، من خلال إتاحة مسارات تعليمية تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي، وتواكب التطورات العلمية المتسارعة في التخصصات الطبية الدقيقة.

وأضاف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن الكلية والمستشفيات الجامعية تحرصان على دعم أحدث أساليب التدريب الطبي، وتوفير الإمكانات اللازمة لرفع كفاءة الأطباء في التخصصات الدقيقة، مشيرا إلى أن أجهزة المحاكاة الحديثة تمثل إضافة مهمة لمنظومة التدريب، وتسهم في تطوير المهارات الطبية والارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز سلامة المرضى.

ويتضمن البرنامج الدراسي دراسة متكاملة لأحدث التطورات في مجال الإخصاب المساعد، بما يشمل: تشخيص وعلاج العقم لدى الرجال والنساء، وتقنيات الإخصاب المساعد المتقدمة، وأطفال الأنابيب (IVF)، والحقن المجهري (ICSI)، والفحص الوراثي للأجنة (PGT)، وتقنيات الحفاظ على الخصوبة، وأحدث الأبحاث والدراسات العلمية في مجال الإخصاب المساعد، والجوانب الأخلاقية والقانونية المرتبطة بتقنيات الإخصاب المساعد، وتدريب عملي باستخدام تقنيات المحاكاة الحديثة.

وأكد الدكتور محمد عبدالباسط خلاف، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التدريب العملي يمثل أحد أبرز عناصر القوة في الدبلومة، حيث يحصل الدارسون على تدريب مكثف داخل بيئة تدريبية متخصصة، وبإشراف خبراء ومتخصصين في مجال الإخصاب المساعد، بما يتيح الانتقال من المعرفة النظرية إلى اكتساب المهارات العملية بصورة تدريجية وآمنة.

ويشمل التدريب التعرف بصورة تطبيقية على تقنيات الإخصاب المساعد، والمشاركة في إجراءات التلقيح الصناعي ومتابعة الحالات، إلى جانب التدريب على التفاعل مع المرضى وتقديم الاستشارات الطبية المرتبطة بالحالات.

ويعزز الجانب التطبيقي للدبلومة ما تتمتع به وحدة الإخصاب المساعد بمستشفى صحة المرأة الجامعي من إمكانات تدريبية متطورة، من بينها جهاز محاكاة سحب البويضات (Ovum Pick-Up Simulator)، الذي تم افتتاحه بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه، ويتيح للأطباء التدريب المتكرر على مهارة سحب البويضات في بيئة تحاكي الواقع السريري، بما يسهم في اكتساب المهارة بصورة آمنة ورفع كفاءة التدريب الطبي.

شروط الالتحاق بالدبلومة المهنية في الإخصاب المساعد بجامعة أسيوط

وتُعقد الدراسة بالدبلومة المهنية في "الإخصاب المساعد" خلال العام الأكاديمي 2026 - 2027، ويشترط للالتحاق بها الحصول على الماجستير أو الزمالة في التوليد وأمراض النساء أو ما يعادلها، مع الالتزام بنسبة حضور لا تقل عن 75%، إلى جانب الحصول على دورة التحول الرقمي وفقا لقرار مجلس الجامعة الصادر في 24 سبتمبر 2023.

ويتم التقدم للدبلومة من خلال مكتب وحدة الامتحانات بكلية الطب خلال الفترة من 1 إلى 24 سبتمبر 2026.

وتأتي الدبلومة المهنية في "الإخصاب المساعد" ضمن سلسلة المواد التعريفية التي تقدمها جامعة أسيوط للتعريف بالدبلومات المهنية التي تتيحها كليات الجامعة، وإبراز ما توفره من برامج ومسارات تعليمية ومهنية متخصصة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يساعد الدارسين والمهنيين على التعرف على الخيارات المتاحة واختيار المسار الذي يتناسب مع تخصصاتهم وأهدافهم المهنية.

وتواصل جامعة أسيوط خلال حملتها "دبلومات جامعة أسيوط.. نحو مستقبل مهني أفضل" استعراض مختلف الدبلومات المهنية التي تقدمها كليات الجامعة، من خلال تقارير تعريفية وتصميمات إنفوجراف توضح طبيعة كل برنامج وتخصصاته وفئاته المستهدفة وشروط الالتحاق به، بما يتيح للراغبين في التطوير والتأهيل المهني التعرف على الفرص التعليمية المتاحة بالجامعة.