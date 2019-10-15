مالطا تعلن إنقاذ 76 مهاجرا بعد اتهامها بتجاهل نداءات الاستغاثة

أعلن حرس السواحل في مالطا اليوم الثلاثاء إنقاذ 76 مهاجرًا في البحر المتوسط، بعد ساعات من قيام منظمة "ألارم فون" غير الحكومية باتهامه بتجاهل نداءات الاستغاثة على مدى"أكثر من ست ساعات".

وأعلنت المتحدثة باسم القوات المسلحة في مالطا أنه تم نقل 76 مهاجرا إلى مالطا، ولكنها لم تكشف عن المزيد من التفاصيل.

ورفضت المتحدثة التعليق على بيان صادر عن حرس السواحل الإيطالي بأنه قام بنقل 180 مهاجرا إلى مالطا، وتوقع أن تقوم سلطاتها بتحديد مكان آمن لإنزالهم فيه.

وقال حرس السواحل الإيطالي إنه أنقد 180 مهاجرًا فى منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بمالطا، على مسافة 35 ميلا بحريا(65 كيلومترا) إلى الجنوب الغربى من لامبيدوسا.