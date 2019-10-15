سياسي في حزب ميركل يحذر من فرض عقوبات على تركيا

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حذر خبير الشؤون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، من فرض عقوبات محتملة على تركيا، على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وقال يورجن هارت في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الصادرة اليوم الثلاثاء: "العقوبات ضد تركيا، الشريكة في الناتو، ستكون هدامة، نحتاج إلى تركيا مستقرة وقوية في الجناح الجنوبي-الشرقي للناتو، انتقاد العملية أمر، واتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف تركيا سيكون أمرا آخر تماما".

ومن جهته، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم بوقف كامل لتصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية توغلها في شمال سوريا.

وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا ردا على توغلها العسكري في شمال شرق سوريا، وهو ما أدانوه لتقويضه الاستقرار الإقليمي والتسبب في معاناة المدنيين.

وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان التزامهم بـ"المواقف الوطنية القوية" بشأن تقييد تصدير الأسلحة، تماشيا مع التعهد الأوروبي القائم بمنع تصدير السلع العسكرية التي من شأنها أن تساهم في عدم الاستقرار الإقليمي.

وأعلنت السلطات الأمريكية مساء أمس عن فرض عقوبات على ثلاثة وزراء أتراك ووزارتين، ردا على التدخل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.

وتطبق العقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين ووزراء الداخلية والدفاع والطاقة.

وكانت تركيا بدأت يوم الأربعاء الماضي هجوما عسكريا على شمال سوريا، وحصدت على إثر ذلك انتقادات حادة على المستوى الدولي، إلا أن هناك حكومات ومؤسسات تحدثت عن مصالح أمنية مشروعة لتركيا في منطقة الحدود.

ويستهدف الهجوم "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تسيطر على جزء كبير من شمال سوريا على الحدود مع تركيا.