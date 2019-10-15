رئيس الزمالك عن تأجيل القمة: «ليس لدي فكرة»

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يعلم شيئا عن أنباء تأجيل مباراة القمة، مشيرًا إلى أن الأمن إذا رغب في تغيير موعد المباراة سيبلغ اتحاد الكرة في خطاب رسمي.

ورد مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم" صباح اليوم الثلاثاء، على أنباء تأجيل لقاء القمة قائلا: "ليس لدي فكرة".

وأضاف: "لاعبو الزمالك يستعدون بشكل طبيعي وجاهزون لخوض المباراة، وسينتظم الدوليون في التدريبات غدا (الثلاثاء)".

وتابع: "وصل الثنائي فرجاني ساسي وحمدي النقاز إلى القاهرة قادمين من تونس، وسينتظمون في التدريبات استعدادا لمواجهة الأهلي".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "نسعى لتعديل عقد طارق حامد، يتقاضى بموجب عقده القديم أكثر من 10 مليون جنيه سنويا، سنقوم بتعديل عقده بما يتناسب مع قيمته".

يُذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي في المباراة المقبلة المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز (2019-2020).