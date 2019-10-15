محمد عبد الرحمن ممازحا إسعاد يونس: إحنا بنيجي نسجل هنا عشان ناكل محشي وبط

استهل الفنان محمد عبد الرحمن، حلقته مع إسعاد يونس، مازحًا: «إحنا بنيجي نسجل هنا عشان ناكل محشي وبط».

وأضاف في لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الاثنين، أنه من الأجيال التي عاصرت المسلسل الكارتوني الكابتن ماجد، وأنه كان يعتقد بأن ما يراه بالمسلسل الكارتوني هو ما سيتم تطبيقه عند لعبه لكرة القدم، موضحًا: «كنت فاكر لما هلعب كورة هو ده اللي هيحصل، الملعب هيجري تحتي زي التريدميل بيلف وأنا بجري عليه ومش هعمل مجهود، والكورة لازقة في رجلي».

وأشار إلى أن الموضوع تسبب له في أزمة بعدم لعبه مع رفاقه كرة القدم، مردفًا: «أحط الكورة قدامي تجري، طب يا جماعة الكابتن ماجد الكورة متخيطة في الجزمة بتاعته إشمعنى أنا».

وأشار إلى أن نجاحه بتمثيل دور رعد حارس المرمى، في مسلسل سيد الشحات، يرجع إلى حبه لها، موضحًا: «رعد كان ليه كاريزما شعر طويل وكاب وبيجري على العارضة، حبيته مع إنه كان ضد الكابتن ماجد».