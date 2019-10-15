قال عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن ناديه ملتزم بموعد مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز، السبت المقبل، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وكشف القيعي في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "حتى الآن الأهلي ملتزم بموعد القمة ولا رغبة لدينا في التأجيل. نرحب بإقامة مباراة القمة في برج العرب ودون حضور جماهيري من أجل انتظام المسابقة. نتمنى تعاون الجهات الأمنية ونحن في انتظار القرار النهائي".

وواصل: "نطالب بالعدالة التحكيمية في اللقاء وأن تخرج المباراة دون أن يتعرض أحد الفريقين للظلم. أثق في جمال الغندور رئيس لجنة الحكام واختيار حكم يليق بمستوى المباراة".

وأشاد القيعي بموقف محمود الخطيب رئيس الأهلي لما أسماه "الترفع وعدم الدخول في مهاترات والرد على التجاوزات" التي يتعرض لها، وحفظ حقوق النادي ومجلس إدارته بالطرق الشرعية والقانونية.

وأتم: "أهلا بسيادة القانون، ولا أزمة في الشكاوى المقدمة ضد الأهلي ومجلسه. نتمنى أن تفرض سيادة القانون على الجميع".