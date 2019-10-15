الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم

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شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا ملحوظا خلال التعاملات اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وتراجع الدولار أكثر من جنيه و50 قرشا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الصرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين، ليسجل ١٦,١٩جنيه للشراء، ١٦,٢٩جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار قرشين ليسجل ١٦,١٨ جنيه للشراء، ١٦,٢٨جنيه للبيع.. وتراجع الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي بمقدار 3 قروش ليسجل ١٦,١٨جنيه للشراء، ١٦,٢٨جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني قرشين ليسجل ١٦,٢١جنيه للشراء، و ١٦,٣١جنيه للبيع.. فيما تراجع الدولار في بنك قناة السويس بمقدار قرشين ليسجل ١٦,١٨جنيه للشراء، ١٦,٢٨جنيه للبيع.