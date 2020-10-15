المعارضة في كوت ديفوار تدعو الناخبين لمقاطعة الانتخابات

دعا زعماء المعارضة الرئيسية في كوت ديفوار الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات التي ستجرى يوم 31 أكتوبر الجاري، في تصعيد للتوترات في أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم.

وطالب خصما الرئيس الحسن واتارا الرئيسيان وهما هنري كونان بيدي وباسكال آفي نجيسان أنصارهما بسحب مشاركتهم في أي نشاط مرتبط بالانتخابات، بما في ذلك عملية التصويت نفسها، حسبما قال آفي نجيسان للصحفيين اليوم الخميس، ونقلت تصريحاته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن آفي تحدث بالنيابة عن كلا المرشحين في أبيدجان العاصمة التجارية للبلاد.

وقال آفي إن المعارضة تريد "أن يوافق الحزب الحاكم على عقد اجتماع مع كل القوى السياسية"، لبحث مخاوفها بشأن الاقتراع، مضيفا أن "العملية الانتخابية هذه غير قانونية، لأنها لا تفي بأي معايير دولية".

وتقبل تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا على عملية انتخابية متوترة في خضم تنامي الاعتراض على محاولة واتارا لتمديد فترة رئاسته، وتبلغ 10 سنوات، بـ5 سنوات إضافية، عقب وفاة خليفته الذي اختاره، أمادو جون كوليبالي، في وقت سابق من هذا العام.

ولقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفه في اشتباكات اندلعت بعد إعلان واتارا عن خطته.