مسؤولون أفغان: نزوح 5600 أسرة من منازلهم بسبب تجدد القتال بين طالبان والحكومة في هلمند

قال مسؤولون أفغان، اليوم الخميس، إن تجدد القتال بين حركة "طالبان" والحكومة في ولاية هلمند جنوبي البلاد تسبب في نزوح أكثر من 5600 أسرة من منازلهم.



وكشف المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند الأفغاني "عمر زواك" - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم - أن قوات الأمن الأفغانية كانت تحاول استعادة مناطقَ سيطرت عليها طالبان خلال الأسبوع الجاري.



وأوضحت الشبكة أن المسؤولين الأفغان كانوا يسارعون لتقديم الطعام والمأوى إلى العدد المتزايد من الفارين من منازلهم في المقاطعات القريبة من مدينة لشكرجاه عاصمة هلمند.