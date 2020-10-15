 تويتر يغلق الحساب الشخصي للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض - بوابة الشروق
الخميس 15 أكتوبر 2020 3:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

تويتر يغلق الحساب الشخصي للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض


نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 2:57 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 2:57 ص

أعلنت شركة «تويتر»، أنها أغلقت الحساب الشخصي للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، بسبب انتهاكها قوانين منصة التغريدات القصيرة.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم»، صباح الخميس، أشارت منصة التواصل الاجتماعي، إلى أن ماكناني نشرت تغريدة تتعلق بقضية تخص المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر، قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة في الثالث من نوفمبر المقبل، بهدف التأثير على النتائج.

وكانت «تويتر» و«فيسبوك» قد حظرتا نشر مقال لصحيفة «نيويورك بوست» تعلق باتهامات وجهت لنجل بايدن في التدخل بشؤون أوكرانيا، عندما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك