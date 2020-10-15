 عمار حمدي: الأهلي أبلغني بالعودة للتدريبات بعد مباراة نادي مصر - بوابة الشروق
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عمار حمدي: الأهلي أبلغني بالعودة للتدريبات بعد مباراة نادي مصر

إبراهيم سعيد
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 12:09 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 12:09 ص

أكد عمار حمدي صانع ألعاب الأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش، أن مسئولي القلعة الحمراء طلبوا عودته إلى الفريق بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته، مشيرًا إلى أنه سيعود للتدريبات عقب مباراة نادي مصر.

وقال حمدي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الأهلي تواصل معي للعودة، وبعد انتهاء إعارتي سأعود للقلعة الحمراء من جديد".

وأضاف: "تحدثت مع أمير توفيق عن ظروفي الموسم المقبل لأن لدي عروضًا من الدوري، وكان لدي عرضا تركيًا وتم رفضه، ورد عليّ بأنني سأعود بعد مباراة إف سي مصر".

وتابع: "أبلغت أمير توفيق بأنني لدي عروض وأريد الظهور بشكل جيد حتى لا أبتعد عن المنتخب الأولمبي".

وشدد: "أمير توفيق أكد لي بأنني سيكون لي دورًا مع الأهلي، ليس بالضرورة أن أكون أساسيًا ولكن على الأقل أساهم مع الفريق".

واختتم حديثه عن فوز طلائع الجيش على بيراميدز، قائلا: "نحن فريق محترم يضم لاعبين كبار، والمدير الفني طالبنا باللعب بأريحية، وكان لدينا إصرار للفوز لأننا لا نقل عن بيراميدز".


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