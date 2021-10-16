روسيا تعلن اعتراضها مدمرة أمريكية في بحر اليابان

قالت روسيا إن واحدة من سفنها الحربية اعترضت مدمرة أمريكية في بحر اليابان، كانت تحاول انتهاك مياهها الإقليمية، زاعمة أن السفينتين كانتا على بعد 60 مترا (200 قدم) من بعضهما البعض خلال المواجهة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا اليوم للسفينة الحربية الروسية "الأدميرال تريبيوتس" وهي تبحر بالقرب من المدمرة الأمريكية "يو إس إس تشافي" المزودة بصواريخ موجهة، وقالت إنها منعت السفينة الأمريكية من انتهاك المياه الإقليمية لروسيا.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية أن السفينة الروسية المضادة للغواصات أصدرت تحذيرات متكررة للسفينة الأمريكية لتغيير مسارها.