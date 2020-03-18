أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنه تقرر قيام مركز كبار الممولين بالعمل غدا السبت في مواعيد العمل الرسمية، وذلك لاستقبال الممولين الذين تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى المركز.



وذكرت المصلحة - في بيان لها اليوم الجمعة - أن ذلك يأتي لشرح منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة لهم ولتسليمهم الأكواد الجديدة الخاصة بهم، تيسيرا عليهم ولإمدادهم بالمعلومات وتقديم التوعية اللازمة لهم.. لافتة إلى أن عدد هذه الشركات يبلغ 493 شركة.



وأوضحت أن مأمورية الشركات المساهمة قامت بإرسال بريد إلكتروني لهذه الشركات لإعلامهم بأنه تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى مركز كبار الممولين.