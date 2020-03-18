 غدا.. مركز «كبار الممولين» يستقبل المنقول ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة - بوابة الشروق
الجمعة 15 أكتوبر 2021 12:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

غدا.. مركز «كبار الممولين» يستقبل المنقول ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 11:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 11:42 ص
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنه تقرر قيام مركز كبار الممولين بالعمل غدا السبت في مواعيد العمل الرسمية، وذلك لاستقبال الممولين الذين تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى المركز.

وذكرت المصلحة - في بيان لها اليوم الجمعة - أن ذلك يأتي لشرح منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة لهم ولتسليمهم الأكواد الجديدة الخاصة بهم، تيسيرا عليهم ولإمدادهم بالمعلومات وتقديم التوعية اللازمة لهم.. لافتة إلى أن عدد هذه الشركات يبلغ 493 شركة.

وأوضحت أن مأمورية الشركات المساهمة قامت بإرسال بريد إلكتروني لهذه الشركات لإعلامهم بأنه تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى مركز كبار الممولين.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك