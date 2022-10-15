فريق الرعد من ذوي الهمم يفوز بالموسم الأول من «العباقرة قادرون باختلاف»

حقق فريق الرعد لقب الموسم الأول من برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، المذاع على قناة القاهرة والناس، على حساب فريق ساموراي، حيث توقف رصيد فريق الساموراي عند 110 نقطة بينما وصل فريق الرعد لـ 150 للرعد بفارق 40 نقطة عن الفريق الوصيف.

وأجهش أعضاء فريق ساموراي في البكاء بعد اعلان الروائي عصام يوسف، بطل النسخة الأولى من "العباقرة قادرون باختلاف"، وكان آخر سؤال "في أي دول شمال افريقيا يقع جبل زغوان وارتفاعه 1300 متر، وأجاب ساموراي بإجابة خاطئة بأنه في المغرب ولكن الإجابة الصحيحة كانت تونس".

واستطاع برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، تحقيق نسبة نجاح كبيرة ومشاهدة مميزة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع الانطلاقة الجديدة للموسم الأول من البرنامج، واهتم البرنامج الذي يقدمه الروائ.



