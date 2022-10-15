كارول سماحة: صباح أسطورة فنية ومي عز الدين أفضل مصرية تجسد الشحرورة

أكدت النجمة كارول سماحة، عدم ترشيح المطربة رولا سعد لأداء شخصية صباح في مسلسل الشحرورة قبلها، قائلة: "منتج المسلسل نفى هذا الكلام وقال المسلسل اتكتب لكارول سماحة ولو هيتعمل منه نسخة تانية بممثلة مصرية ممكن مي عز الدين تليق عليها الشخصية وهي ممثلة جيدة جدا".

وأضافت كارول سماحة، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن مسلسل الشحرور ما زال مطلوب بعد 11 عام من عرضه، متابعة: "طالما المسلسل لسة مطلوب وبيتعرض وبيلف على التلفزيونات في مصر والوطن العربي يبقى المسلسل ناجح، عايش مع الناس".

وتابعت: "الشحرورة صباح أسطورة فنية ومش بسهولة قصتها تموت والمسلسل مدته أكثر من 11 عام، وأداء شخصيتها كان صعب ومثلت أكثر من مرحلة من عمرها، ومي عز الدين ممكن تليق عليها الشخصية وهي ممثلة جيدة جدا".