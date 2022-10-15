 المؤبد لعامل لاتهامه بقتل سيدة في جرجا بسوهاج - بوابة الشروق
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المؤبد لعامل لاتهامه بقتل سيدة في جرجا بسوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: السبت 15 أكتوبر 2022 - 8:39 م | آخر تحديث: السبت 15 أكتوبر 2022 - 8:39 م

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل سيدة بدائرة قسم جرجا.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

 

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضي، بدائرة قسم جرجا، عندما وجهت النيابة للمدعو "أ. ع"، 21 عاما، عامل، تهمة قتل المجنى عليها "م. ع"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن أنهال عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" بعدة طعنات فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها.

 

وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.


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