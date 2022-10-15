المشاط تناقش المشروعات المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعاتها الثنائية المكثقة، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2022، بواشنطن؛ لبحث تعزيز جهود التعاون المشترك في إطار أولويات الدولة التنموية، والاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، والترويج للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

كما بحثت آخر استعدادات إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، خلال فعاليات "يوم التمويل" بمؤتمر المناخ، وذلك بمشاركة هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي، ومحمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري ورئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية.

وعقدت وزيرة التعاون الدولي لقاء مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم خلال اللقاء مناقشة محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك، لاسيما فيما يتعلق بالاستعدادات لمؤتمر المناخ، وكذلك السياسات والبرامج الإصلاحية التي تعمل مصر على تنفيذها، وجهود التعاون الإنمائي المشترك.

وفي نفس السياق، التقت وزيرة التعاون الدولي، أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، بحضور مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، حيث المشروعات المستقبلية بين مصر والبنك.

واجتمعت أيضًا المشاط، مع جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم التطرق إلى التعاون الجاري بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يرأس مجموعة بنك التنمية متعددة الأطراف العام الجاري، ومناقشة المشروعات الجارية في مجالات النقل والغذاء والطاقة المتجددة، فضلا عن بحث التعاون المشترك فيما يتعلق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والمشروعات المستقبلية في مجال الدعم الفني.

من جهتها، أكدت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حرص البنك على تعزيز التعاون المستقبلي مع الحكومة المصرية لتعزيز جهود التنمية لاسيما في إطار مؤتمر المناخ COP27.

كما التقت مافالدا داورتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، حيث تم بحث التعاون في جهود التحول الأخضر في مصر مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتعزيز الاستثمار المناخي، وبحث آليات المشاركة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي".

من جهتها قالت داورتي، نتطلع إلى تعزيز العمل المشترك مع مصر في إطار استضافة مؤتمر المناخ المقبل لتحفيز التمويل المناخي للبلدان النامية.

واجتمعت المشاط، مع بدر السعد المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لمناقشة الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، ومناقشة مبادرات تمويل المناخ التي تعمل عليها وزارة التعاون الدولي، لاسيما المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، ودليل شريم الشيخ للتمويل العادل.