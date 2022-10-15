مظاهرتان في شرقي ألمانيا احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية

شهدت مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا اليوم السبت مظاهرة احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة في بدايتها بعد ظهر اليوم بـ 1000 شخص، وكان قد تم الإخطار عن مشاركة 10000 شخص في المظاهرة.

وكان قد دعا إلى المظاهرة تحالف يتألف من أكثر من 40 مجموعة يميل أكثرها إلى الطيف اليساري من نقابات وناشطي مناخ إلى حزب اليسار.

وحملت المظاهرة شعار " كفى الآن، لن نتجمد من أجل الأرباح"، وطالب المتظاهرون بتوفير مساكن بأسعار معقولة وبتعويض حقيقي عن التضخم وإعادة توزيع للثروات، وقالوا إن الكثير من الناس أصبحوا غير قادرين على دفع تكاليف حياتهم اليومية.

ونأى منظمو المظاهرة بأنفسهم بشكل صريح عن احتجاجات الطاقة التي ينظمها الطيف اليميني وقالوا إن الاحتجاج لا ينكر أزمة المناخ ولا يقلل من خطورة الحرب الروسية على أوكرانيا ولا يناصر نظريات المؤامرة مشيرين إلى أن النعرة القومية ليست هي الرد على الأزمة.

كما شهدت مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا مظاهرة شارك فيها عدة مئات من الأشخاص طالبوا بزيادة المساعدات الحكومية في أزمة الطاقة، وقال زباستيان فالتر رئيس كتلة حزب اليسار في برلمان ولاية براندنبورج (عاصمتها بوتسدام) الذي شارك في المظاهرة:" الأمر يتعلق بتأمين المعايش".