أكثر من 9 أطنان مساعدات لإغاثة غزة من اليونيسيف والصحة العالمية تصل مطار العريش

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استقبل مطار العريش الدولي في محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، طائرة مساعدات قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لدعم قطاع غزة.

وقال خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الطائرة محملة بحوالي 9 ونصف أطنان من المساعدات الطبية وأدوات النظافة الشخصية مقدمة من منظمتي الغذاء العالمي واليونيسيف؛ لصالح قطاع غزة.

وساهمت فرق المتطوعين من فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، في تخزين المساعدات باستاد العريش الرياضي؛ لحين السماح بنقلها إلى قطاع غزة

وبذلك يكون مطار العريش الدولي، استقبل 7 طائرات مساعدات خلال الفترة الماضية منها طائرتين من الإمارات وطائرة أردنية و3 طائرات تركية وطائرة من منظمة الصحة العالمية، حيث جرى إفراغ حمولتهم وتخزينها في مدينة العريش.