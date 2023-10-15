 أكثر من 9 أطنان مساعدات لإغاثة غزة من اليونيسيف والصحة العالمية تصل مطار العريش - بوابة الشروق
الأحد 15 أكتوبر 2023 1:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أكثر من 9 أطنان مساعدات لإغاثة غزة من اليونيسيف والصحة العالمية تصل مطار العريش

مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 1:46 م | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 1:46 م

استقبل مطار العريش الدولي في محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، طائرة مساعدات قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لدعم قطاع غزة.

وقال خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الطائرة محملة بحوالي 9 ونصف أطنان من المساعدات الطبية وأدوات النظافة الشخصية مقدمة من منظمتي الغذاء العالمي واليونيسيف؛ لصالح قطاع غزة.

وساهمت فرق المتطوعين من فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، في تخزين المساعدات باستاد العريش الرياضي؛ لحين السماح بنقلها إلى قطاع غزة

وبذلك يكون مطار العريش الدولي، استقبل 7 طائرات مساعدات خلال الفترة الماضية منها طائرتين من الإمارات وطائرة أردنية و3 طائرات تركية وطائرة من منظمة الصحة العالمية، حيث جرى إفراغ حمولتهم وتخزينها في مدينة العريش.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك