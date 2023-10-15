ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، نقلا عن مصدر دبلوماسي وصفه بـ"المطلع" قوله إن إيران بعثت برسائل تحذير إلى إسرائيل، عبر الأمم المتحدة، أمس السبت، مفادها أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، "سيضطر طهران إلى التدخل" .

وأوضح الموقع، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اجتمع في وقت سابق، أمس السبت، مع مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، وفقا لما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وذكر المصدر الدبلوماسي، أن وزير الخارجية الإيراني أبلغ المبعوث الأممي أن إيران غير معنية بتحويل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى حرب إقليمية، "بل مهتمة بمحاولة إطلاق سراح المواطنين المختطفين لدى حماس".

ونقل "واللا" عن دبلوماسي غربي (لم يسمه) قوله إن وزير الخارجية الإيراني عاد خصيصا من دمشق إلى بيروت، للقاء المبعوث الأممي، في أول لقاء على الإطلاق يجمع بين المبعوث الأممي ومسئول إيراني.

واعتبر الموقع الإسرائيلي، أن دخول إيران إلى الحرب، "سواء بشكل مباشر، أو من خلال الميليشيات التي تدعمها في سوريا والعراق أو عبر دفع حزب الله اللبناني إلى الدخول للمعركة، سيحول الأزمة الحالية في غزة إلى حرب إقليمية".

وكان عبد اللهيان قد أكد أن "الحلول السياسية ممكنة قبل اتساع التوتر، وخلال ساعات قد يكون الوقت تأخر لتحقيق ذلك".

وتابع: "المقاومة مستعدة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية. في حال توسيع نطاق الحرب الحالية، فإن المقاومة هي التي ستقرر ما ستفعله".

وذكر الموقع الإسرائيلي، أن وزير الخارجية الإيراني أوضح لمبعوث الأمم المتحدة أن "إيران لديها خطوط حمراء. إذا استمرت عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، أو تصاعدت إلى عملية برية، فستضطر إيران إلى الرد".

وبيّن موقع "واللا" أنه "بعد اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني، تحدث المبعوث الأممي مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، ومسئولين آخرين في الحكومة الإسرائيلية ونقل لهم الرسالة".