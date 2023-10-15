إسرائيل تطلب من مواطنيها إخلاء المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية بعمق 4 كم

طلبت إسرائيل من مواطنيها، صباح اليوم الأحد، إخلاء المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية بعمق 4 كم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي منع الدخول لمسافة 4 كيلومترات باتجاه الحدود اللبنانية، في ظل قصف متبادل.

وأعلن مسعفون إسرائيليون مقتل شخص وإصابة 3 جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على شتولا بشمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن قواته قصفت منطقة إطلاق القذيفة داخل لبنان.

كما ذكر إعلام لبناني أن إسرائيل قصفت محيط موقع الراهب في خراج بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، تبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، الأحد، عمليتي تسلل نفذتا، الجمعة والسبت، من لبنان نحو إسرائيل، وأعلنت أن ثلاثة من مقاتليها قتلوا بعدما تمكنوا من «النفاذ داخل» إسرائيل.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تبادلاً للقصف منذ الأحد الماضي، غداة بدء حركة حماس هجوماً غير مسبوق ضد إسرائيل التي ترد بقصف قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، عصر الجمعة، أطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان، بعد محاولة تسلل من لبنان قال مصدر أمني إن «مجموعة فلسطينية» نفذتها.

ورد حزب الله اللبناني على القصف بمهاجمة ثلاثة مواقع إسرائيلية «بالأسلحة المباشرة والمناسبة»، وفق ما أعلن.