سفير فلسطين بالقاهرة يطلع وفد حزب العدل على تطورات العدوان الغاشم على غزة

استقبل سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العرببة دياب اللوح، وفدا برلمانيا من ممثلي حزب العدل لإعلان التضامن والتأييد مع الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته للعدوان الغاشم الذي يشن من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، وللتعبير عن تضامن الموقف المصري الشعبي إلى جانب الموقف الرسمي تجاه القضية الفلسطينية.



تشكّل الوفد من النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، عبدالغني الحايس مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، أحمد السيد أمين العلاقات الخارجية بالحزب، نيفين عبيد أمين المرأة بالحزب، رنا وجيه عضو لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، يوسف العوال أمين مساعد الإعلام بحزب العدل.



رحب السفير دياب اللوح بزيارة ممثلي حزب العدل المصري، مثمنا تضامنهم مع حقوق الشعب الفلسطيني ونضالاته المستمرة ، ومؤكدا على دور الأحزاب والاتحادات والنقابات الشعبية في فضح سياسات إسرائيل وكشف حقيقة ممارساتها بحق أبناء شعبنا بالمحافل الدولية.



وأطلع السفير دياب اللوح رئيس وهيئة حزب العدل على اعتداءات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وعدوانها الدموي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية وتستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً.



وأكد استمرار إسرائيل في خرق القوانين الدولية وإطلاق أوامرها وبطشها وتهديداتها لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني في محاولة لإفراغ القطاع من سكانه وتدميره؛ إلى جانب شنها حملة قطع الإمدادات بالاحتياجات الأساسية عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية مثل قطع الكهرباء والمياه والأدوية والوقود والانترنت، واستمرار جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم.



وطالب بضرورة تكاتف المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.



وثمن السفير دياب اللوح الموقف المصري الرسمي والبرلماني والنقابي والشعبي مؤكدا أن الموقف المصري أثبت كالعادة أن مصر هي السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والتي تعتبرها مصر امتدادا لأمنها القومى وتحرص دومًا على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.



ومن جهته، أكد رئيس حزب العدل على التضامن المصري الكامل مع الشعب الفلسطيني، واستمرار اتصالات كوادر والهيئة البرلمانية للحزب مع الأحزاب السياسية بالعالم للوقف الفوري للعدوان الإجرامي على قطاع غزة، ولإنصاف الحق الفلسطيني واستصدار مواقف داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني التي تكفلها المواثيق الدولية الضامنة لحق الشعوب في تقرير مصيرها حتى حصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.





