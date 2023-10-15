ملك الأردن ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا سبل تقديم المساعدات لغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تناول التصعيد الخطير في قطاع غزة وسبل تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

وشدد الملك عبد الله، في بيان للديوان الملكي، على أهمية العمل معا لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وتكثيف الجهود لضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وحذر ملك الأردن خلال الاتصال، من المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين والتسبب بنزوحهم.

وتم التأكيد على أهمية التنسيق العربي وتوحيد الجهود لحماية الأشقاء الفلسطينيين ومنع تفاقم الأوضاع المتدهورة في غزة وتوسعها إلى الضفة الغربية.

ويشهد قطاع غزة وضعا إنسانيا مروعا على خلفية غارات الاحتلال الإسرائيلي المكثفة ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بشن عملية "طوفان الأقصى" التي شملت إطلاق صواريخ واقتحامات لبلدات جنوب إسرائيل.

وأسفرت القتال بين الطرفين عن خسائر بشرية بالآلاف بين قتيل وجريح وأضرارا مادية جسيمة.