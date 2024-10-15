رويترز: عقوبات بريطانية ضد المتورطين في بناء مستوطنات بالضفة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن بريطانيا فرضت عقوبات على المتورطين في بناء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بريطانيا ستبقي قيد المراجعة فرض عقوبات جديدة محتملة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر، مضيفا أنه يشعر بالقلق إزاء الأفعال التي تؤدي إلى تأجيج التوتر، بحسب "العربية".

وأشار لامي إلى أن الحكومة الجديدة ستتبنى نهجا مماثلا، قائلا إن فرض عقوبات أخرى أمر ممكن.

كما أوضح أنه على الرغم من المخاوف الأمنية الحقيقية التي تشعر بها إسرائيل في الضفة الغربية، فإن هناك قلقا كبيرا من سلوك التصعيد وتأجيج التوتر.

وقال لامي: "أنا واضح تماما. إذا وجب علينا اتخاذ إجراء، فإننا سنتخذه. أُجري مناقشات مع شركائنا من دول مجموعة السبع بشكل خاص والشركاء الأوروبيين بشأن هذا الأمر".