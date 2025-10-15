دعوى في غانا ضد اتفاق سري مع واشنطن بعد ترحيل مهاجرين أفارقة من الولايات المتحدة

قال محام يمثل مجموعة من المهاجرين إن 14 شخصا أصبحوا أحدث دفعة من مواطني غرب أفريقيا الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى غانا بموجب اتفاق بين البلدين، في وقت رفعت فيه مجموعته دعوى قضائية يوم الثلاثاء للطعن في هذا الترتيب.

وأوضح أوليفر باركر-فورماوور، الذي يمثل المهاجرين، أن مجموعة الـ14 مواطنا من غرب أفريقيا وصلت يوم الاثنين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المرحّلين الذين قبلت بهم الحكومة الغانية إلى 42 شخصا.

وقدمت مجموعته "منصة الديمقراطية" دعوى قضائية ضد الحكومة الغانية، زاعمة أن الاتفاق مع واشنطن غير دستوري لأنه لم يُعرض على البرلمان للموافقة عليه، كما أنه قد ينتهك الاتفاقيات الدولية التي تحظر إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة، فيليكس كواكي أوفوسو، إن النائب العام سيدافع عن الاتفاق أمام المحكمة، لكنه امتنع عن الإدلاء بتعليقات إضافية.

وتشن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة مشددة ضد المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، مؤكدة أنها تستهدف على وجه الخصوص من لديهم سجلات جنائية، بمن فيهم أولئك الذين يصعب ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

ومنذ شهر يوليو، تم ترحيل عشرات المهاجرين إلى دول أفريقية بعد أن أبرمت إدارة ترامب اتفاقات سرية إلى حد كبير مع ما لا يقل عن خمس منها لاستقبال المهاجرين بموجب برنامج جديد للترحيل إلى بلد ثالث.