مركز حقوقي فلسطيني: 36 انتهاكا إسرائيليا لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 36 انتهاكا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مركز غزة لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم أوردته شبكة "قدس" الإخبارية، إن "فريقه الميداني وثق تنفيذ قوات الاحتلال 36 عملية قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار منذ وقف إطلاق النار ظهر يوم الجمعة الماضي".

وأفاد المركز، بأنه "وثق قصف طائرات مسيرة إسرائيلية صباح أمس مجموعة مواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة ما تسبب بارتقاء 5 فلسطينيين خلال محاولتهم تفقد منازلهم، رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر على الاحتلال، كما استشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارة مماثلة على بلدة الفخاري شرقي خانيونس، فيما سجلت إصابات في جباليا ورفح".

وأشار إلى أن "باقي الانتهاكات تمثلت في إطلاق نار وإطلاق قذائف مدفعية أحدثها صباح اليوم تركز أغلبها شرقي القطاع وشماله، واستهدف الذين يحاولون تفقد منازلهم ومناطقهم السكنية".

وبيّن المركز الحقوقي، أن "جميع الاستهدافات الإسرائيلية جاءت دون أي مبرر، وليس لها أي ضرورة عسكرية، ما يدلل أنها تعكس محاولة الاحتلال إبقاء حالة الخوف والتوجس ومعادلة القتل والقصف تحت ذرائع مختلفة".

ولفت المركز الحقوقي، إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى استمرار التحكم في حجم المساعدات وتقليصها، حيث أدخلت خلال الأيام الماضية 173 شاحنة من أصل 1800 كان يفترض دخولها".

وشدّد على أنّ "تحكّم الاحتلال في كميات المساعدات الإنسانية، وتراجعه عن الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، واتجاهه نحو تقليص إضافي في الإمدادات، لا يشكّل مجرد خرق للاتفاق، بل استمرارًا فعليًا لجريمة الإبادة الجماعية من خلال حرمان المدنيين من حقوقهم الأساسية في الغذاء والماء والدواء، وفرض ظروف معيشية قاتلة".

وأشار إلى أنّ "هذه الممارسات تكشف عن إصرار الاحتلال على استخدام التجويع كأداة مركزية في استراتيجيته لتدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة".