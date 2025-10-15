هاني رمزي: أسامة نبيه أخطأ في تصريحاته عن منتخب الشباب

أعرب هاني رمزي لاعب الأهلي السابق، عن استيائه من التصريحات التي أدلى بها، أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب بعد خروجه من كأس العالم تحت 20 عامًا من دور المجموعات.

وقال هاني رمزي في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس: "توقيت ظهور أسامة نبيه تلفزيونيًا كان خاطئًا، ولكن أعتقد أن كثرة الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي قد أثر على المدرب، لذا فضل أن يدافع عن نفسه".

وأضاف: "كلام أسامة نبيه ودفاعه عن نفسه جاء بمردود عكسي، خصوصًا أنه في وقت صعب والجماهير غاضبة من خروج المنتخب مبكرًا".

وأتم هاني رمزي تصريحاته قائلًا: "الأزمة أن أسامة نبيه لم يعتذر، وأن ما حدث هو درس مستفاد بالنسبة له، بل ظل يؤكد أنه لم يخطئ".