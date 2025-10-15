ارتفاع أرباح جولدمان ساكس خلال الربع الثالث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البنك إن أرباحه ربع السنوية بلغت 86ر3 مليار دولار بما يعادل 25ر12 دولارا للسهم، مقابل 78ر2 مليار دولار بما يعادل 40ر8 دولارا للسهم خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وانخفضت مخصصات تغطية خسائر الائتمان خلال الربع الثالث بنسبة 15% سنويا إلى 339 مليون دولار مقابل 397 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت إيرادات جولدمان ساكس خلال الربع الثالث بنسبة 20% سنويا إلى 18ر15 مليار دولار مقابل 7ر12 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت أرباح البنك من نشاط الإقراض خلال الربع الثالث بنسبة 64% إلى 85ر3 مليار دولار، في حين زادت إيراداته من غير القروض بنسبة 9% إلى 33ر11 مليار دولار.

وأعلن مجلس إدارة البنك أمس صرف توزيعات نقدية بمعدل 4 دولارات للسهم الواحد، على أن يتم صرفها لحملة أسهم البنك حتى 2 ديسمبر/كانون الأول، بحلول 30 ديسمبر/كانون الأول.