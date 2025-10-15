وزير المالية الإسرائيلي المتطرف: سيكون هناك استيطان في غزة

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مساء الويم الثلاثاء، إنه سيكون هناك استيطان يهودي في قطاع غزة.



وفي التفاصيل، وصل آلاف المحتفلين مساء اليوم إلى مركز الشرطة القديم في مدينة سديروت، وذلك لحضور فعالية "الرقصات الثانية" بمناسبة عيد سيمحات توراه اليهودي. وكان من بين الراقصين والمحتفلين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي ألقى خطابا حول مستقبل سديروت ورؤية الاستيطان في غزة.

وقال الوزير سموتريتش في كلمته: "سديروت ستصبح المدينة الأكثر طلباً في دولة إسرائيل. لأن فيها أروع الأشخاص، الذين يمتلكون الإيمان والرؤية والنهضة، وطول البال والقدرة المذهلة على الصمود. سديروت ستكون المكان الأكثر أماناً في البلاد. أما بالنسبة لغزة، فلن تكون هناك حماس في غزة، ولن يكون هناك تهديد لحياة الإسرائيليين من غزة لعقود قادمة، ومن المهم أيضا أن نقول، سيكون هناك استيطان يهودي في غزة، لأنه بدون استيطان على المدى الطويل لا يوجد أمن"، وقد قوبلت تصريحات سموتريتش بتصفيق حار من الجمهور.

أُقيمت الفعالية بحضور قائد المنطقة الجنوبية حاييم بوبليل، وقائد منطقة لاخيش إلياهو شمؤول، وقائد مركز شرطة سديروت ميداد لافي، إلى جانب ضباط المركز والعديد من السكان.