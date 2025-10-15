جبالي يستقبل رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، والسيد محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وخلال اللقاء، أكد جبالي أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، باعتباره هيئة وطنية مستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التعديلات المرتقبة على قانون المجلس تمثل خطوة مهمة لتحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، ثمّن السفير محمود كارم التعاون والحوار البنّاء مع مجلس النواب، مؤكدًا حرص المجلس القومي على تحويل التعديلات المقترحة إلى نصوص عملية تعزز استقلاليته وتمكّنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر. كما أكد محمد أنور السادات أن مراجعة قانون المجلس وتوسيع صلاحياته يعززان من فاعليته في القيام بدوره الوطني، ويضمنان استقلال قراراته، بما يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خصوصًا فيما يتعلق بتعزيز آليات الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.