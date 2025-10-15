إعدام 3 أشخاص بتهمة السطو المسلح في إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعدمت السلطة القضائية في إيران 3 رجال، تم إدانتهم بتنفيذ العديد من عمليات السطو المسلح في العاصمة طهران.

وطبقا لموقع ميزان الإلكتروني التابع للسلطة القضائية، فقد كان الثلاثة جزءا مما يسمى بـ"عصابة الرعب" التي اقتحمت مرارا العام الماضي منازل خاصة في طهران وسرقت السكان بالقوة.

وتابع الموقع الإلكتروني أن عمليات الإعدام وقعت بعد أن أيدت المحكمة العليا أحكاما صادرة عن محكمة ذات درجة أدنى.

وينتقد نشطاء حقوق الإنسان، محليا ودوليا منذ سنوات التطبيق الصارم لعقوبة الإعدام في إيران. وتُتهم السلطة القضائية باستخدام الإعدامات لإسكات وترويع المنتقدين.